Antonio Pizzonia arrestato l'ex pilota di Formula 1 furioso dopo una gara di kart del figlio

Antonio Pizzonia, ex pilota di Formula 1, è stato arrestato negli Stati Uniti dopo un episodio di aggressione verificatosi al termine di una gara di kart a cui partecipava suo figlio. L'incidente ha attirato l'attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla gestione delle emozioni nell'ambiente sportivo. La vicenda è ora al centro dell'attenzione pubblica e delle autorità competenti.

L’ex pilota di F1 Antonio Pizzonia arrestato negli Stati Uniti per aggressione - Il 45enne brasiliano avrebbe aggredito fisicamente il padre di un pilota di kart in Texas: ha pagato una cauzione e ora è in libertà vigilata ... formulapassion.it

