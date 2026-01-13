Antonella Fiordelisi ha ritrovato l’amore con il fidanzato Giulio Fratini | chi è l’imprenditore fiorentino

Antonella Fiordelisi ha recentemente ricominciato una relazione con l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini. Dopo periodi difficili, i due sembrano aver ritrovato stabilità e serenità da gennaio 2025. Di seguito, scopriamo chi è Giulio Fratini e quale sia il suo percorso professionale e personale.

Dopo anni tumultuosi, da gennaio 2025 Antonella Fiordelisi sembra aver ritrovato l'amore e la pace con Giulio Fratini. L'imprenditore, che in precedenza era legato a Elisabetta Gregoraci, è entrato nella vita dell'influencer all'improvviso, riaccendendo in lei le speranze riguardo a una stabilità sentimentale in cui non credeva più. Chi è Giulio Fratini, il fidanzato di Antonella Fiordelisi. «Non credevo più all'amore», ha raccontato di recente a Caterina Balivo, ospite de La volta buona. «Come tutti, sono stata male anche io per amore. Non ci credevo più, e quindi non mi legavo a nessuno. Non volevo sentirmi con nessun ragazzo, anzi non volevo proprio sentirne parlare di ragazzi.

