Antenna di Putignano | il 14 febbraio la decisione sull' istanza per la nuova collocazione
Il 14 febbraio sarà presa una decisione sull’istanza relative alla nuova collocazione dell’antenna di telefonia a Putignano. La questione, molto dibattuta tra i residenti, si avvicina a una possibile soluzione che risponda alle istanze di chi chiede uno spostamento dell’installazione. La data rappresenta un momento importante per chiarire il futuro della posizione dell’antenna e le eventuali conseguenze sul territorio.
La questione della posizione dell'antenna di telefonia a Putignano sembra potersi avviare verso la conclusione auspicata dai residenti, che a gran voce da tempo chiedono lo spostamento. Attualmente l'impianto è previsto presso la ex centrale Telecom, a due passi da un parco giochi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Antenna di Putignano, indetta la conferenza dei servizi per la nuova collocazione.
