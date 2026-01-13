Anno da record per il gorgonzola Dop | prodotte oltre 5 milioni di forme
Nel 2025, la produzione di gorgonzola DOP ha raggiunto un nuovo record con oltre 5,4 milioni di forme, segnando un incremento del 2,72% rispetto all’anno precedente. Lo rende noto il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP, evidenziando un momento di crescita stabile per questo formaggio riconosciuto e apprezzato in Italia e nel mondo.
Produzione record per il gorgonzola Dop, che raggiunge nel 2025 il record di 5.421.517 forme.Lo rende noto il Consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola Dop che evidenzia l’aumento del 2,72% rispetto all’anno precedente (pari a 143.796 forme in più) e del 4,68% rispetto al 2023 (242.542. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
