Anno da record per il gorgonzola Dop | prodotte oltre 5 milioni di forme

Nel 2025, la produzione di gorgonzola DOP ha raggiunto un nuovo record con oltre 5,4 milioni di forme, segnando un incremento del 2,72% rispetto all’anno precedente. Lo rende noto il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP, evidenziando un momento di crescita stabile per questo formaggio riconosciuto e apprezzato in Italia e nel mondo.

Gorgonzola Dop: produzione 2025 oltre 5 milioni e 400mila forme - 517 forme, in aumento del 2,72% rispetto al 2024 e del 4,68% rispetto al 2023. distribuzionemoderna.info

Oltre cinque milioni di forme: produzione ai massimi storici per il Gorgonzola Dop - La produzione ha chiuso il 2025 con 5,42 milioni di forme, segnando un nuovo record storico. italiaatavola.net

2025 anno dei record per Poste Italiane. I dodici mesi sono stati contrassegnati da una crescita solida e continua, nei quali la capitalizzazione del Gruppo è aumentata di quasi 10 miliardi arrivando a sfiorare quota 30 miliardi. Nell’anno che ha celebrato il deci x.com

Poste Italiane. . 2025 anno dei record per Poste Italiane. I dodici mesi sono stati contrassegnati da una crescita solida e continua, nei quali la capitalizzazione del Gruppo è aumentata di quasi 10 miliardi arrivando a sfiorare quota 30 miliardi. Nell’anno che ha - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.