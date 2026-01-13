Anne Hathaway celebra il ritorno della classica side part oversize, un hairstyle iconico degli anni 2000. Questa tendenza, amata dai Millennial, si reinventa come un raffinato dettaglio di stile, aggiungendo un tocco di eleganza semplice e senza eccessi. Un beauty move che unisce nostalgia e modernità, dimostrando come un taglio di capelli possa rappresentare un elemento di carattere senza perdere di vista la sobrietà e la cura del look.

C’è chi parla di revival e chi di ossessione vera e propria. Anne Hathaway, nel dubbio, prende la side part più amata dai Millennial e la trasforma in un momento beauty ad altissimo drama. Risultato? Un hairstyle che sembra uscito da Tumblr 2012, ma con l’eleganza da red carpet 2026. La regina delle acconciature senza tempo colpisce ancora — e lo fa con un updo sleek che urla main character energy. La side part non è morta (era solo in pausa) e a rivelarcelo è Anne Hathaway. Dimenticate la riga centrale ultra-simmetrica che ha dominato TikTok negli ultimi anni. Anne Hathaway continua a dimostrare che la riga laterale profonda è tutto fuorché datata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anne Hathaway rilancia la side part (oversize): il beauty move Y2K che torna più cool che mai

