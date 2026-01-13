Annabella Martinelli tutto quello che non torna sulla sua scomparsa

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Padova, è scomparsa la sera del 6 gennaio. Le forze dell'ordine continuano le ricerche per fare luce sulla sua sparizione, ancora senza esito. In questa situazione, viene analizzato ogni dettaglio per comprendere meglio le circostanze e trovare eventuali risposte.

Non si fermano le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa ventiduenne di Padova scomparsa la sera del 6 gennaio. Almeno fino a venerdì prossimo, le operazioni di perlustrazione del versante nord dei Colli Euganei, tra Rocca Pendice e l'area delle Fiorine, continueranno senza interruzioni. È quanto deciso nel corso dell'ultima riunione del Comitato di coordinamento per le persone scomparse, convocata a Palazzo Santo Stefano e guidata dalla Prefettura. Il vertice in Prefettura. Al tavolo erano presenti rappresentanti di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione civile, Soccorso Alpino e Speleologico, oltre al sindaco di Teolo.

