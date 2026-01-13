Annabella Martinelli scomparsa tutti i punti oscuri | qualcuno la aspettava? La sosta in pizzeria e le telecamere Sembrava confusa

Annabella Martinelli è scomparsa, lasciando molti interrogativi irrisolti. Durante l'ultima segnalazione, è stata vista in pizzeria, dove le telecamere hanno registrato una presenza apparentemente confusa. Le ricerche continuano senza sosta e proseguiranno almeno fino a venerdì prossimo, come confermato dal Comitato di coordinamento riunitosi ieri a Padova. Restano da chiarire i motivi della sua scomparsa e i punti ancora oscuri sulla sua vicenda.

Nessuno stop alle ricerche di Annabella Martinelli. Almeno fino a venerdì prossimo. Nella riunione tenutasi ieri pomeriggio a Palazzo Santo Stefano a Padova, il Comitato di coordinamento.

Annabella Martinelli è scomparsa da una settimana. Gli spostamenti, gli avvistamenti sui Colli e i dubbi: qualcuno la aspettava? Ricerche fino a venerdì - Nella riunione tenutasi ieri pomeriggio a Palazzo Santo Stefano, il Comitato ... ilgazzettino.it

Scomparsa di Annabella Martinelli: il mistero della studentessa bolognese che tiene tutti col fiato sospeso - Le autorità competenti stanno intensificando le operazioni di ricerca per rintracciarla. notizie.it

La sera del 6 gennaio, intorno alle 20, la studentessa ventiduenne Annabella Martinelli esce di casa a Padova, nella zona dell’ospedale, in sella a una bicicletta viola, dicendo ai familiari di avere un appuntamento con un’amica, poi risultato non vero. La giova - facebook.com facebook

#annabella martinelli: due pizze da asporto comprate la sera della scomparsa, poi il profilo Facebook chiuso x.com

