L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha iniziato il 2026 con una vittoria importante nel campionato di volley femminile di serie B1, conquistando tre punti fondamentali. La squadra ha superato Riccione, rafforzando la propria posizione in classifica. Un risultato che testimonia l’impegno e la determinazione del team nel proseguire il percorso stagionale.

L’ Elettromeccanica Angelini Cesena ha inaugurato il 2026 conquistando tre punti d’oro nel campionato di volley femminile di serie B1. Le bianconere trascinate da Benazzi e Parise, autrici di una prestazione maiuscola, hanno infatti piegato Riccione per 3-1 (25-19, 22-25, 25-20, 25-21), in uno scontro diretto che metteva in palio punti di importanza capitale per il mantenimento della categoria. Le ragazze di coach Lucchi hanno difeso e organizzato il gioco con maggior ordine e lucidità rispetto al recente passato, conquistando così un successo che consente a Cesena di scavalcare Anderlini in classifica e concentrarsi sull’ultimo round del girone d’andata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Angelini, tre punti per ripartire. Riccione battuto e agganciato.

