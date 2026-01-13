Andrea Vavassori che occasione a Brisbane | cambia tutto con l’eliminazione di Tsitsipas

Andrea Vavassori si prepara a un'importante occasione a Brisbane, dopo aver sorpreso nel torneo di Auckland. Partito dalle qualificazioni e inizialmente al numero 336 del mondo, il tennista italiano ha affrontato con successo il canadese Gabriel Diallo, conquistando un posto tra gli ottavi di finale. La sua performance segnala un momento positivo e un potenziale sviluppo nel circuito ATP, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la propria classifica.

Andrea Vavassori ha incominciato la settimana da numero 336 del mondo e si è reso protagonista di una bellissima prestazione al debutto nel torneo ATP 250 di Auckland, riuscendo a battere il numero 41 del ranking ATP dopo essere partito dalle qualificazioni: il tennista italiano ha prevalso contro il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-3, 7-6(4) sul cemento della località neozelandese e si è qualificato agli ottavi di finale. Un bellissimo colpaccio firmato dal nostro portacolori, che può anche sfruttare una bella chance, visto che all’orizzonte non ci sarà un avversario insuperabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

