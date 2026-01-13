Andrea sbanca al Milionario dopo un casting per caso | Mi sono iscritto per curiosità Il segreto della vittoria

Andrea, originario di Reggio Emilia, ha conquistato il titolo di campione al programma televisivo 'Chi vuol essere milionario - Il torneo' dopo aver partecipato per curiosità. Con attenzione e calma, è riuscito a vincere un premio significativo, attirando l’interesse e l’affetto del pubblico nazionale. La sua vittoria, maturata in modo casuale, ha suscitato entusiasmo nella provincia e tra gli spettatori.

Reggio Emilia, 13 gennaio 2026 – La provincia di Reggio festeggia così un nuovo campione televisivo che, nella puntata andata in onda l’11 gennaio di ’Chi vuol essere milionario - Il torneo’, con lucidità e sangue freddo, è riuscito a portare a casa un importante premio attirando l’attenzione e la simpatia del pubblico di tutt’Italia. Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi Andrea Panciroli, 60enne residente a Barco di Bibbiano, tutor delle giovanili del Parma Calcio, ha conquistato 150mila euro superando tutti gli avversari nella puntata del quiz condotto da Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

