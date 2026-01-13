Andrea Bargione | Guai a vendere Miretti! E non è ancora sbocciato definitivamente… – VIDEO

In questa intervista, Andrea Bargione esprime il suo punto di vista sulla posizione di Miretti, sottolineando l'importanza di mantenere il giocatore nel team. Pur riconoscendo che il talento non è ancora completamente espresso, Bargione evidenzia i rischi di una cessione prematura. Un'analisi che invita a riflettere sulle future strategie di mercato e sul valore di un giovane promettente nel contesto della Juventus.

Andrea Bargione: «Guai a vendere Miretti! E non è ancora sbocciato definitivamente.». Il commento dopo Juve Cremonese. Nell’ultima puntata di Upload il giornalista Andrea Bargione ha analizzato con entusiasmo la crescita esponenziale di Fabio Miretti. Dopo la travolgente vittoria per 5-0 contro la Cremonese, il giovane centrocampista è finito sotto i riflettori non solo per i bonus portati, ma per una maturità tattica che sembra aver convinto definitivamente l’ambiente. Miretti “Leader Totale”. Bargione è stato perentorio nel blindare il talento classe 2003, sottolineando come la cura Spalletti stia finalmente dando i frutti sperati: « Guai a vendere Miretti, giocatore dalle grandi qualità ma che ancora non è sbocciato definitivamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

