Ancora topi d’appartamento a San Vito | presa di mira una villa in via Besenghi

A San Vito, una villa in via Besenghi è stata oggetto di una tentata effrazione da parte di ladri. L’incidente si è verificato nei pressi dell’incrocio con via Carpaccio Vettor, evidenziando nuovamente la presenza di episodi di furto nella zona. La situazione sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le proprietà private.

Una villa in via Besenghi viene presa di mira dai ladri, in prossimità dell’incrocio con via Carpaccio Vettor. La porta viene forzata e il proprietario, al ritorno, trova la casa a soqquadro. Come riporta Il Piccolo, il fatto è successo nei giorni scorsi e sul posto è intervenuta una volante. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

