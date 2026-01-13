Ancora 2,7 milioni di persone vogliono il vecchio elenco telefonico cartaceo il Garante rimprovera Tim | Migliorare la consegna a chi lo richiede

Attualmente, 2,7 milioni di persone desiderano ancora ricevere l’elenco telefonico cartaceo. Il Garante per la privacy ha rimproverato TIM, chiedendo di migliorare le modalità di consegna a chi lo richiede. Un tempo, trovare un numero significava sfogliare pagine di un volume spesso, in modo semplice e immediato, prima dell’avvento delle tecnologie digitali.

C'era un tempo in cui, per trovare un numero di telefono, si apriva un volume spesso e pesante, si sfogliavano pagine sottili e si cercava un nome in ordine alfabetico. Era l'elenco telefonico, oggetto quotidiano prima dell'era di internet e degli smartphone. Oggi potrebbe sembrare un reperto d'altri tempi, eppure in Italia continua ad arrivare nelle case e negli uffici di 2,7 milioni di utenti, tanto da spingere l'AgCom a intervenire sulla qualità del servizio di consegna. Come si legge su Repubblica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha appena chiuso una propria istruttoria sulla distribuzione degli elenchi telefonici cartacei.

