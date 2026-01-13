Anche AVS appoggia il ricorso al Tar contro il progetto.

Anche Alleanza Verdi Sinistra Italiana ha deciso di sostenere il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il progetto dei nuovi assi viari della Piana. La scelta riflette l’impegno del partito nel tutelare l’ambiente e le esigenze della comunità locale. Questa posizione si aggiunge ad altre manifestazioni di opposizione, evidenziando l’importanza di un’analisi approfondita e condivisa delle implicazioni del progetto.

Anche Alleanza Verdi Sinistra Italiana esprime il proprio sostegno al ricorso al TAR contro il progetto dei nuovi assi viari della Piana. "Come Alleanza Verdi Sinistra – sottolineano in una nota Luca Fidia Pardini e Stefano Braccini per AVS Lucca – sosteniamo pienamente il ricorso al TAR da parte dei comitati e dei cittadini che si oppongono agli Assi Viari. Siamo profondamente rammaricati che la politica abbia agito con inerzia mandando avanti un progetto anacronistico e inutile, che risponde ad un modello di mobilità superato, e condanniamo con forza l’atto subdolo del commissario straordinario per l’opera di aver aggirato la firma del Presidente della Regione sulla Delibera all’esito della Conferenza dei Servizi sull’opera, con un atto univoco pubblicato in sordina per provare a prendere in contropiede chi conduce importanti e meritorie battaglie sul territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

