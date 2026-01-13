Amsterdam?congelata | si scivola tra strade ghiacciate e scene surreali

Negli ultimi giorni, Amsterdam ha sperimentato un’intensa ondata di freddo che ha portato neve e temperature sotto zero. Le strade della città si sono ghiacciate, creando un paesaggio insolito e surreale. Questa condizione ha influenzato il normale ritmo urbano, offrendo uno scenario diverso e particolare da scoprire. La città si presenta ora come un luogo inaspettato, dove il ghiaccio trasforma il contesto quotidiano in un’esperienza unica.

Sconvolgimento autostradale invernale: auto blu scivola sul ghiaccio

