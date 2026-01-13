Amsterdam?congelata | si scivola tra strade ghiacciate e scene surreali
Negli ultimi giorni, Amsterdam ha sperimentato un’intensa ondata di freddo che ha portato neve e temperature sotto zero. Le strade della città si sono ghiacciate, creando un paesaggio insolito e surreale. Questa condizione ha influenzato il normale ritmo urbano, offrendo uno scenario diverso e particolare da scoprire. La città si presenta ora come un luogo inaspettato, dove il ghiaccio trasforma il contesto quotidiano in un’esperienza unica.
(Adnkronos) – Negli ultimi giorni Amsterdam è stata colpita da un’ondata di freddo intenso, con neve e temperature ben sotto lo zero che hanno ricoperto le strade della città di ghiaccio. Le immagini diventate virali mostrano vie come Prinsengracht dove pedoni, ciclisti e persino automobilisti scivolano vistosamente, costretti a muoversi con estrema cautela perché l’asfalto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Roma si sveglia sotto zero: strade ghiacciate e neve ai Castelli, non gelava così da anni
Leggi anche: I calciatori di Milan e Lazio “ingannati” dall’arbitro, cambia tutto in pochi secondi: scene surreali
Amsterdam congelata: si scivola tra strade ghiacciate e scene surreali - (Adnkronos) – Negli ultimi giorni Amsterdam è stata colpita da un’ondata di freddo intenso, con neve e temperature ben sotto lo zero che hanno ricoperto le strade della città di ghiaccio. msn.com
Sconvolgimento autostradale invernale: auto blu scivola sul ghiaccio
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.