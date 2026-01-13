Dal 23 al 25 gennaio 2026 al Teatro Testaccio di Roma, torna in scena

Cosa: Lo spettacolo teatrale Amori al Royal Hotel, commedia amara e brillante.. Dove e Quando: Al Teatro Testaccio di Roma, dal 23 al 25 gennaio 2026.. Perché: Un riadattamento originale del genio di Neil Simon ambientato nel cuore della Capitale.. Il sipario del Teatro Testaccio si prepara ad alzarsi su una delle produzioni più attese della stagione invernale romana. Giorgio Gori, figura poliedrica del panorama teatrale capitolino, torna a calcare le scene con Amori al Royal Hotel, un’opera che promette di mescolare la sapida ironia anglosassone con il calore e le contraddizioni tipiche della realtà italiana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Amori al Royal Hotel: il ritorno di Giorgio Gori a Testaccio

Leggi anche: Albanese, Giorgio Gori scuote il Pd: "Come può non reagire ai suoi insulti?"

Leggi anche: “Futuro europeo”, gli studenti in dialogo con Giorgio Gori e Paolo Inselvini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

AMORI AL ROYAL HOTEL - Giorgio Gori, torna in scena con una commedia dal sapore amaro, Amori al Royal Hotel, uno spettacolo liberamente tratto da Appartamento al Plaza di Neil Simon. politicamentecorretto.com