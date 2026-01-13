Amir a 17 anni simbolo della resistenza in Iran I familiari accusano il regime | Colpito al cuore Il rapporto ufficiale | Caduta da grande altezza
Amir, 17 anni, è diventato un simbolo della resistenza in Iran. I familiari accusano il regime di avergli inflitto gravi danni, affermando che è stato colpito al cuore e malmenato durante l’arresto. Il rapporto ufficiale riferisce invece di una caduta da grande altezza. La vicenda evidenzia le tensioni e le violenze legate alle proteste contro il governo iraniano.
“È stato colpito al cuore e, mentre esalava l’ultimo respiro, lo hanno pestato alla testa con il calcio di una pistola, così tante volte che il suo cervello si è sparso a terra”. Così è stato ammazzato Amir dagli sgherri del regime iraniano, secondo il racconto dei suoi cari Si muore a Teheran e non solo, a causa delle contestazioni alla dittatura degli ayatollah, ma nelle grandi città europee questo sacrificio attira poco: non ci sono cortei o bandiere ai balconi per sostenere un popolo stanco della repressione, non ci sono scritte sui muri o raduni che chiedano la liberazione di questo o quel prigioniero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
