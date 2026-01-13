Amir, 17 anni, è diventato un simbolo della resistenza in Iran. I familiari accusano il regime di avergli inflitto gravi danni, affermando che è stato colpito al cuore e malmenato durante l’arresto. Il rapporto ufficiale riferisce invece di una caduta da grande altezza. La vicenda evidenzia le tensioni e le violenze legate alle proteste contro il governo iraniano.

“È stato colpito al cuore e, mentre esalava l’ultimo respiro, lo hanno pestato alla testa con il calcio di una pistola, così tante volte che il suo cervello si è sparso a terra”. Così è stato ammazzato Amir dagli sgherri del regime iraniano, secondo il racconto dei suoi cari Si muore a Teheran e non solo, a causa delle contestazioni alla dittatura degli ayatollah, ma nelle grandi città europee questo sacrificio attira poco: non ci sono cortei o bandiere ai balconi per sostenere un popolo stanco della repressione, non ci sono scritte sui muri o raduni che chiedano la liberazione di questo o quel prigioniero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amir, a 17 anni simbolo della resistenza in Iran. I familiari accusano il regime: “Colpito al cuore”. Il rapporto ufficiale: “Caduta da grande altezza”

Leggi anche: Chi è Amir Ali Haydari, il 17enne ucciso diventato simbolo della protesta in Iran

Leggi anche: Iran, le ong accusano il regime: 27 morti e oltre 1.500 arresti in dieci giorni di proteste

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

TIVOLI – Amir scomparso da tre giorni, appello della mamma: “Torna”.

Da Amir a Rubina, trucidati in Iran: la spoon river dei ragazzi simbolo della protesta - È uno dei simboli della protesta in Iran: un giovane di 17 anni, Amir Ali Haydari, tra le giovani vittime della repressione in Iran. ansa.it