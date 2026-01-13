Amici Comuni | Il trailer del film in arrivo da febbraio su Paramount+

Paramount+ ha appena svelato il trailer ufficiale e di Amici Comuni, la nuova commedia romantica diretta da Marco Castaldi che arriverà in esclusiva streaming il 13 febbraio 2026. Il film, interpretato da un cast eccellente, tra cui Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi, mette al centro della storia quattro personaggi legati da amicizia e amore: Marco e Giulia (Bova e Inaudi), sposati da anni, ricevono la notizia del matrimonio improvviso della loro amica Veronica (Arnera) con Claudio (Vecchi), conosciuto solo pochi mesi prima. La rivelazione scatena una catena di emozioni, dubbi, desideri repressi e ferite mai chiuse, costringendo entrambi le coppie a interrogarsi su cosa sia davvero l’amore, mentre il tempo scorre inesorabile verso la data delle nozze. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Amici Comuni | Trailer Ufficiale - Paramount+

