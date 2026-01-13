America' s Cup cerimonia di presentazione al San Carlo

Mercoledì 21 gennaio a Palazzo Reale si svolgerà la cerimonia di presentazione dell'America's Cup Partnership e dei team partecipanti alla Louis Vuitton 38ª edizione. L'evento ufficiale offrirà un'occasione di confronto e approfondimento sulle novità e gli aspetti principali di questa prestigiosa manifestazione sportiva, confermando l'importanza dell'appuntamento nel panorama nautico internazionale.

Si terrà il prossimo mercoledì 21 gennaio, a Palazzo Reale, la cerimonia ufficiale di presentazione dell'America's Cup Partnership e dei team che parteciperanno alla Louis Vuitton 38esima edizione del prestigioso evento sportivo. Il Comune di Napoli è tra gli host partner della rassegna. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Fico, prima agenda per la città: stadio, San Carlo e America’s Cup Leggi anche: America's Cup, al via i lavori di bonifica nell'area di Bagnoli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli, il 21 gennaio l’America’s Cup in passerella al Teatro di Corte del Palazzo Reale; Regate, assalto dei club: «Chiedono posti barca per assistere alle gare»; Tutti voglio un pezzetto di America's Cup (e lo annunciano sui social): primo atto a Cagliari 2026; Napoli, Coppa America: a Palazzo Reale i cinque team velici sul palco. L'America's Cup alza il sipario su Barcellona: una spettacolare cerimonia d'apertura apre i giochi - Lo sa bene Barcellona che nella serata di giovedì 10 ottobre ha ospitato la cerimonia ... sportmediaset.mediaset.it America’s Cup 38, Cagliari torna in rotta: Luna Rossa riporta la grande vela in Sardegna - In attesa dell’annuncio ufficiale sui preliminari dell’America’s Cup 38, Cagliari si prepara a riabbracciare Luna Rossa e la vela di vertice. pressmare.it

L’America’s Cup riabbraccia Cagliari? La grande vela pronta allo sbarco in Sardegna - La Sardegna si prepara a riprendersi il suo posto sul palcoscenico mondiale della vela: i bolidi del mare dell’America’s Cup sono pronti a ... vistanet.it

L’America che mi piace. Ho seguito sul New York Times la cerimonia di insediamento, quale sindaco di New York, di Zohran Mamdani. Commovente. Ha giurato nella notte del primo gennaio 2026 in una stazione fantasma della metropolitana di New York, - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.