America' s Cup cerimonia di presentazione al San Carlo

Mercoledì 21 gennaio a Palazzo Reale si svolgerà la cerimonia di presentazione dell'America's Cup Partnership e dei team partecipanti alla Louis Vuitton 38ª edizione. L'evento ufficiale offrirà un'occasione di confronto e approfondimento sulle novità e gli aspetti principali di questa prestigiosa manifestazione sportiva, confermando l'importanza dell'appuntamento nel panorama nautico internazionale.

Si terrà il prossimo mercoledì 21 gennaio, a Palazzo Reale, la cerimonia ufficiale di presentazione dell'America's Cup Partnership e dei team che parteciperanno alla Louis Vuitton 38esima edizione del prestigioso evento sportivo. Il Comune di Napoli è tra gli host partner della rassegna.

