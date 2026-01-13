Ambo fortunato a Canazei | in tre vincono oltre 30mila euro

Il 9 gennaio a Canazei, tre giocatori hanno centrato un ambo sulla ruota di Milano, vincendo complessivamente oltre 30.000 euro. Questa combinazione fortunata ha portato a tre vincite significative, dimostrando come ogni appuntamento possa riservare sorprese. È un esempio di come il gioco del Lotto possa offrire opportunità imprevedibili e, a volte, gratificanti.

Un ambo sulla ruota di Milano e tre persone che hanno giocato al Lotto lo scorso 9 gennaio a Canazei se ne sono tornate a casa con 10.500 euro ciascuna, il tutto per un ammontare complessivo di 31.500 euro. La giocata (e la vincita) è stata fatta nel punto vendita di via Pareda.

