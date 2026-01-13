Alphabet, la società madre di Google, ha raggiunto un nuovo record di capitalizzazione di mercato, superando i 4.000 miliardi di dollari. Con questo risultato, si colloca tra le aziende più grandi del settore tecnologico statunitense, entrando nel ristretto club delle società con questa considerevole valutazione. Questa crescita riflette la continua rilevanza di Alphabet nel panorama economico e tecnologico globale.

Alphabet entra nel terzetto delle superstar del listino tecnologico USA, classificandosi come terza società ad entrare nel club dei “4 trilioni di dollari” di capitalizzazione. Prima della casa madre di Google, avevano raggiunto questo record Nvidia, l’ormai regina dell’Intelligenza artificiale grazie ai suoi chip super performanti, e l’incontrastata Apple, sempre sulla cresta dell’onda, che ha abbracciato da subito il magatrend dell’AI. L’exploit di Alphabet. Le azioni Alphabet hanno chiuso le contrattazioni regolari a 332,73 dollari, in rialzo dell’1,09%, mettendo a segno un buon progresso anche durante la sessione serale della Borsa USA, sino a 334,18 USD (+0,44%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Alphabet (Google) vola su nuovo record di 4.000 miliardi di dollari

