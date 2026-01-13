Almanacco | Mercoledì 14 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L'almanacco del 14 gennaio offre uno sguardo agli eventi storici, ai compleanni e ai santi celebrati in questa giornata. È un'occasione per conoscere fatti significativi e curiosità legate a questa data, inserendosi nel ritmo quotidiano con informazioni utili e interessanti. Oggi, 14 gennaio, è il 14° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 351 giorni ancora da vivere.
Mercoledì 14 Gennaio è il 14° giorno del calendario gregoriano. Mancano 351 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San FeliceProverbio di GennaioGennaio bello febbraio in mantelloAccadde oggi1897 – Una spedizione guidata dall'alpinista Matthias Zurbriggen raggiunge per la prima volta la.
