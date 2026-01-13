Allegri e il Milan | la clausola che può allungare il contratto

Allegri torna al Milan come nuovo allenatore, portando con sé l’esperienza per rafforzare il progetto tecnico del club. La sua nomina apre anche la possibilità di un prolungamento contrattuale, grazie a una clausola che potrebbe estendere la collaborazione. Dopo una stagione difficile, questa scelta mira a consolidare il percorso di crescita del Milan, puntando su stabilità e competenza.

Mister Allegri è il nuovo volto del progetto tecnico del Milan, un progetto di rilancio dopo una stagione molto complicata. Tornato con l'obiettivo di riportare entusiasmo e risultati, Allegri sta dimostrando sul campo la sua esperienza e il suo essere pragmatico. Per questo, nonostante una classifica serrata, c'è fiducia che venga centrato l'obiettivo minimo di fine stagione (così definito anche dal tecnico Livornese), ovvero la qualificazione in Champions League. Obiettivo che ad oggi, non risuona più solo come buon proposito da realizzare, ma come un vero e proprio spartiacque per il futuro.

