L’aumento della presenza di lupi e ibridi nella provincia di Pisa solleva preoccupazioni crescenti. Zone come Volterra, Montescuadaio, Chianni e le colline di Peccioli e Lajatico sono particolarmente interessate, evidenziando la necessità di un modello di gestione condiviso. La questione richiede un approccio coordinato tra istituzioni e regione per affrontare in modo efficace questa problematica in continuo evolversi.

Provincia, 13 gennaio 2026 – “Le zone dove la presenza dei lupi e degli ibridi si sta facendo sempre più preoccupante e di difficile gestione sono quelle di Volterra e Montescudaio, Chianni fino a tutte le colline di Peccioli e Lajatico, ma l’allarme è per l’intera provincia di Pisa”. A dirlo è Giacomo Valori, responsabile caccia e pesca sportiva per Fratelli d’Italia in provincia di Pisa, che ha inviato una relazione al consiglio regionale della Toscana tramite la consigliera Marcella Amadio. “L’incremento della presenza dei lupi si è progressivamente esteso a territori collinari, agricoli e, sempre più frequentemente, a contesti prossimi ai centri abitati e alle aree boschive ad alta frequentazione umana – scrive Valori – Questa evoluzione ha determinato una situazione di forte criticità, segnalata da tempo non solo dagli allevatori e dagli agricoltori, ma anche dalle associazioni venatorie e dai cacciatori che vivono e presidiano quotidianamente il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Allarme lupi in tutta la provincia. FdI chiama in causa la Regione: "Modello di gestione condiviso"

