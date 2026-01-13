Alla guida ubriachi o senza patente | tre denunce nel corso del weekend
Durante il fine settimana, i Carabinieri di Cervia - Milano Marittima hanno effettuato controlli mirati per prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica. Sono state emesse quattro denunce, tra cui alcune per guida in stato di ebbrezza o senza patente, con una patente sospesa. L’attività rientra in un’azione costante di monitoraggio del territorio per tutelare cittadini e visitatori.
Un totale di quattro denunce, con una patente sospesa. I Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante lo scorso fine settimana, hanno svolto mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in generale ed al controllo della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
