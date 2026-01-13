Alla Feltrinelli di via dei Greci Francesca De Sanctis presenta Zazel La bambina che imparò a volare
Sabato 17 gennaio alle ore 11:30, presso la Libreria Feltrinelli di Napoli (Via dei Greci, 7076), Francesca De Sanctis presenta Zazel. La bambina che imparò a volare (Gallucci), albo illustrato per bambini dai 5 anni, con le illustrazioni di Sara Cimarosti. Il libro racconta la storia di Rosa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
