Alla conquista del sonno | come aiutare il bambino a dormire Appuntamento a Terontola

Un percorso di incontri dedicati ai genitori e alle figure di supporto, promosso dall’Amministrazione comunale e organizzato da Polis, cooperativa gestore dei nidi d’infanzia. L’obiettivo è offrire strumenti pratici e informazioni utili per aiutare i bambini a sviluppare un sonno sereno e riposante. Appuntamento a Terontola, un’occasione di confronto e crescita per chi si prende cura dei più piccoli.

Proseguono gli incontri dedicati a mamme, babbi, nonne e nonni promossi dall'Amministrazione comunale grazie all'organizzazione di Polis, la cooperativa che cura i nidi d'infanzia. Martedì 20 gennaio, dalle 16,30 alle 18, alla Casa di Paese (sede Auser) di Terontola, in via De' combattenti, si.

