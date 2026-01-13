Alice Parma in visita con il vicepresidente Vincenzo Colla da Enaip Zavatta e Fondazione Valmarecchia

Alice Parma, accompagnata dal vicepresidente Vincenzo Colla, ha visitato Enaip Zavatta e la Fondazione Valmarecchia. L'incontro ha sottolineato l'importanza della formazione come strumento chiave per lo sviluppo economico e sociale dell’Emilia-Romagna, con un focus particolare sui giovani come risorsa centrale per il futuro della regione.

