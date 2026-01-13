Alga Ostreopsis ad Ancona riunione del gruppo di lavoro | Attivare un protocollo condiviso di monitoraggio e prevenzione

Questa mattina ad Ancona si è svolta una riunione del gruppo di lavoro dedicato alla gestione dell’ambiente marino locale. L’incontro ha previsto l’attivazione di un protocollo condiviso per il monitoraggio e la prevenzione della presenza di Alga Ostreopsis, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ecosistema marino del territorio.

ANCONA - Si è riunito questa mattina in Comune il gruppo di lavoro che periodicamente affronta le tematiche relative alla gestione dell'ambiente marino del territorio anconetano. Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema dell'alga Ostreopsis Ovata, che in estate interessa la costa tra.

Ancona, alga Ostreopsis ovata al Passetto e Pietralacroce: attivata la fase di emergenza. Quali sono i rischi della tossina - I campionamenti dell’alga Ostreopsis ovata, nella stagione corrente, sono stati effettuati il 14 e 17 luglio, e ripetuti tra il 21 e il 22 luglio. corriereadriatico.it

Alga, fase emergenza tra Ancona Passetto e Pietralacroce - ascensore e Pietralacroce, i campionamenti dell'Arpam hanno rilevato una concentrazione di alga Ostreopsis ovata tale da attivare la fase di emergenza. ansa.it

