Alfonso Alaimo Alternativa popolare Sicilia su l' addio di Stefano Bandecchi | Restiamo riferimento per mondo democratico
Alfonso Alaimo di Alternativa Popolare Sicilia commenta l'addio di Stefano Bandecchi, sottolineando che il partito rimane un punto di riferimento per il mondo democratico. Con una posizione chiara, ribadisce l’impegno di Alternativa Popolare nel mantenere i valori degasperiani, il popolarismo europeo e una visione autenticamente europeista, anche in un contesto di cambiamenti politici e nuove iniziative come Dimensione Bandecchi.
“All’indomani della scelta di Stefano Bandecchi di avviare il nuovo soggetto politico Dimensione Bandecchi, Alternativa Popolare ribadisce con decisione la propria identità politica, fondata sui valori degasperiani, sul popolarismo europeo e su una visione autenticamente europeista delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
