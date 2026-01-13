Alex non è più il fratello di Marc | papà Marquez sconvolge la MotoGP

Da sportface.it 13 gen 2026

Il recente commento di Julià Marquez, padre di Alex e Marc, ha suscitato grande attenzione nel mondo della MotoGP. Le sue dichiarazioni rivelano come le esperienze e le sfide affrontate dai suoi figli abbiano influenzato profondamente il loro percorso professionale. Questo intervento offre uno sguardo interessante sulla dinamica familiare e sulle difficoltà vissute nel contesto della competizione motociclistica di alto livello.

Le parole del padre Julià sono molto significative: la carriera dei suoi figli in MotoGP lo ha segnato fino a questo punto.  Avere un paio di figli entrambi impegnati in MotoGP deve essere emozionante quanto faticoso. Chiedetelo a uno dei pochi uomini al mondo che sa cosa si prova, Julià Márquez, padre dei due piloti . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

