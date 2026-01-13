Alessia Pifferi, caratterizzata da fragilità e vissuta in condizioni di marginalità, ha visto annullato l’ergastolo in Appello, con una condanna ridotta a 24 anni. La decisione si basa su una valutazione individualizzata, considerando la sua condizione personale e le circostanze specifiche del caso, unico nel panorama giudiziario italiano. Questo approccio mira a riflettere le complessità della sua situazione e a garantire una pena più aderente alla realtà vissuta.

Milano, 13 gennaio 2026 – Una condanna non più “esemplare”, l’ergastolo, ma ridotta a 24 anni perché connaturata alla condizione oggettiva dovuta a una serie di fattori concomitanti, una condanna il più possibile “individualizzata”, calibrata sulla situazione di “fragilità” della mamma-Pifferi affinché il “caso-Diana“, unico nell’esperienza giudiziaria nazionale, rimanga per sempre unico. È il senso della riqualificazione giuridica della condanna ad Alessia Pifferi, la mamma che lasciò morire di stenti sua figlia Diana di 18 mesi. Le ragioni dello “sconto”. I giudici, in Appello, hanno escluso l’aggravante dei futili e abietti motivi e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’unica aggravante rimasta, cioè il legame di parentela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessia Pifferi fragile e vissuta in condizioni di marginalità: perché in Appello è stato annullato l’ergastolo

Leggi anche: Alessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastolo

Leggi anche: Alessia Pifferi, annullato l'ergastolo. I giudici: «È una donna fragile, lapidata dai media»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Alessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastolo; Caso Pifferi, i giudici di appello: “Della fragile Diana nessuno si è mai davvero interessato”; Annullato l'ergastolo ad Alessia Pifferi, i giudici: Donna fragile, vittima del linciaggio mediatico in tv; Alessia Pifferi, annullato l'ergastolo. I giudici: «È una donna fragile, lapidata dai media».

Alessia Pifferi, annullato l'ergastolo. I giudici: «È una donna fragile, lapidata dai media» - Non vi sono elementi sufficienti per sostenere che il comportamento tenuto da Alessia Pifferi dopo la morte della figlia sia indice di una particolare capacità a delinquere. msn.com