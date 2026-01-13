Alessia Pifferi e l' ergastolo cancellato per l' omicidio della figlioletta Diana | È fragile lapidata dai giornali

Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlioletta Diana, ha visto la sentenza annullata. Durante il processo, il suo comportamento è stato influenzato dal forte clamore mediatico, che ha generato un clima di rappresentazioni e giudizi continui. Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione dell'immagine e sul ruolo dei media nei procedimenti giudiziari, evidenziando le difficoltà di chi si trova al centro di un'attenzione pubblica così intensa.

L'atteggiamento di Alessia Pifferi durante il processo per l'omicidio della figlioletta, che le era costato la condanna all'ergastolo in primo grado, sarebbe stato indelebilmente macchiato dal "clamore mediatico subìto", anzi "sofferto", e da una continua "lapidazione verbale per mezzo dei media".

