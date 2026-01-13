Alessia Pifferi e l' ergastolo cancellato per l' omicidio della figlioletta Diana | È fragile lapidata dai giornali

Da today.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlioletta Diana, ha visto la sentenza annullata. Durante il processo, il suo comportamento è stato influenzato dal forte clamore mediatico, che ha generato un clima di rappresentazioni e giudizi continui. Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione dell'immagine e sul ruolo dei media nei procedimenti giudiziari, evidenziando le difficoltà di chi si trova al centro di un'attenzione pubblica così intensa.

L'atteggiamento di Alessia Pifferi durante il processo per l'omicidio della figlioletta, che le era costato la condanna all'ergastolo in primo grado, sarebbe stato indelebilmente macchiato dal "clamore mediatico subìto", anzi "sofferto", e da una continua "lapidazione verbale per mezzo dei media". 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Alessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastolo

Leggi anche: Alessia Pifferi "lapidata dai media", perché i giudici hanno cancellato l'ergastolo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastolo; Alessia Pifferi, le motivazioni dell’ergastolo cancellato: “Deficit cognitivo e morbosità dei media”; Alessia Pifferi e l'ergastolo cancellato per l'omicidio della figlioletta Diana: È fragile, lapidata dai giornali; Alessia Pifferi lapidata dai media, perché i giudici hanno cancellato l'ergastolo.

alessia pifferi ergastolo cancellatoAlessia Pifferi, processo mediatico: ecco perché i giudici hanno cancellato l’ergastolo - Fece discutere la sentenza di appello, fanno discutere anche le relative motivazioni della Corte d’Assise d’Appello di Milano in merito al processo di ... ecovicentino.it

alessia pifferi ergastolo cancellatoAlessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastolo - Milano, pubblicate le motivazioni della condanna in secondo grado a 24 anni per la mamma che ha lasciato morire di stenti la piccola figlia ... msn.com

alessia pifferi ergastolo cancellatoUltime notizie/ Ultim’ora oggi “Alessia Pifferi lapidata dai media”: perchè è stato tolto l’ergastolo - Ultime notizie, ultim'ora oggi: arrivano le motivazioni alla sentenza che ha visto la cancellazione dell'ergastolo ad Alessia Pifferi ... ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.