Alessandrini M5s al presidente Sospiri | Basta vittimismo Elezioni annullate perché tutt' altro che regolari
Alessandrini del Movimento 5 Stelle critica il presidente Sospiri, definendo la sua ricostruzione della sentenza del Consiglio di Stato come fuorviante e parziale. La decisione riguarda il ritorno al voto in 23 sezioni di Torino, a seguito di ricorsi sulle ultime elezioni. La polemica evidenzia le tensioni politiche e le diverse interpretazioni sulla validità delle elezioni regionali, sottolineando la complessità delle procedure e delle controversie giudiziarie.
“Fuorviante, parziale e politicamente scorretta” la ricostruzione che il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha fatto della sentenza con cui il consiglio di Stato ha decretato il ritorno al voto in 23 sezioni della città a seguito dei ricorsi presentati sulle ultime elezioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
