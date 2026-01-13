Alessandrini M5s al presidente Sospiri | Basta vittimismo Elezioni annullate perché tutt' altro che regolari

Alessandrini del Movimento 5 Stelle critica il presidente Sospiri, definendo la sua ricostruzione della sentenza del Consiglio di Stato come fuorviante e parziale. La decisione riguarda il ritorno al voto in 23 sezioni di Torino, a seguito di ricorsi sulle ultime elezioni. La polemica evidenzia le tensioni politiche e le diverse interpretazioni sulla validità delle elezioni regionali, sottolineando la complessità delle procedure e delle controversie giudiziarie.

M5s Abruzzo contro presidente Aula, 'occupazione non violenta' - "Il Presidente del Consiglio regionale ha avuto il coraggio di definire 'violenza' la pacifica occupazione dell'aula da parte delle opposizioni, dei sindaci e dei cittadini che rivendicavano solo il ... ansa.it

Leggi su Tgr Abruzzo Conto alla rovescia Passaggio di consegne fra Agrigento e L'Aquila. Nel capoluogo di regione tutto pronto per l'inaugurazione con il presidente Mattarella - facebook.com facebook

