Alcaraz e Sinner manca il terzo Musetti cerca la consacrazione
Nel panorama del tennis mondiale, Alcaraz e Sinner dominano la scena, occupando i primi due posti della classifica ATP. Tuttavia, la ricerca della terza posizione rimane aperta, con molti giocatori in corsa per consolidare il proprio ruolo tra le prime tre. Mentre Musetti punta a ottenere una consacrazione definitiva, il confronto tra talenti emergenti continua a determinare l’equilibrio del circuito.
di Massimo Selleri Stabilito che i primi due posti della classifica mondiale rientrano in un discorso esclusivo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i giochi diventano molto più aperti quando si deve identificare la terza forza del ranking Atp. L’attuale istantanea della graduatoria, aggiornata alla giornata di ieri, vede al terzo e al quarto posto due tennisti che probabilmente in questo 2026 sono destinati a perdere terreno. In terza posizione troviamo Alexander Zverev, le cui prestazioni sono sempre più inficiate da una difficile convivenza con una patologia bizzarra come il diabete di tipo I, e poi un gradino sotto troviamo Novak Djokovic che a maggio compirà 39 anni e che deve sempre più fare i conti con un corpo che ha tempi di recupero molto più lunghi rispetto a quelli di un giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ambesi puntualizza: “A Musetti manca ancora abbastanza per arrivare a Sinner ed Alcaraz”
Leggi anche: Musetti non si nasconde più: “Spero di essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz nel 2026”
A come Alcaraz, l'alfabeto di Jannik Sinner per il 2026: dalla A alla Z, le tappe per tornare in vetta al Ranking Atp; Sinner-Alcaraz 5-7, 6-7. Jannik perde l'esibizione in un'ora e 46 minuti di gioco; Sinner contro Alcaraz, si riparte: diretta tv anche in chiaro per l'esibizione di Seul; LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 6-7, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: termina lo spettacolo coreano, vince lo spagnolo!.
Alcaraz e Sinner, manca il terzo . Musetti cerca la consacrazione - di Massimo Selleri Stabilito che i primi due posti della classifica mondiale rientrano in un discorso esclusivo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i giochi diventano molto più aperti quando si deve i ... sport.quotidiano.net
Sinner scalpita: “Una partita contro Alcaraz è il modo migliore per iniziare la stagione” - I primi due giocatori al mondo si affronteranno in esibizione a Seul domani nella mattinata italiana, in quello che sarà un test interessante alla vigilia degli Australian Open Manca ormai pochissimo ... tennisitaliano.it
Jannik fa l’esordio nella ricca esibizione di Seul e cede a un Alcaraz più in palla - Il tennis italiano è talmente all’avanguardia che anticipa l’Olimpiade di Milano- ilmessaggero.it
No, Sinner e Alcaraz non sono davvero forti a ping pong. Qualcuno vedendoli giocare a ping pong a margine della loro esibizione a Seul ha sostenuto che i giocatori di tennis possono arrivare ad alti livelli senza troppi problemi ma la realtà è molto diversa. - facebook.com facebook
#Sinner e Alcaraz, i soldi non centrano: cosa significa il gesto che ha fatto impazzire tutti a Seul x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.