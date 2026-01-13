Nel panorama del tennis mondiale, Alcaraz e Sinner dominano la scena, occupando i primi due posti della classifica ATP. Tuttavia, la ricerca della terza posizione rimane aperta, con molti giocatori in corsa per consolidare il proprio ruolo tra le prime tre. Mentre Musetti punta a ottenere una consacrazione definitiva, il confronto tra talenti emergenti continua a determinare l’equilibrio del circuito.

di Massimo Selleri Stabilito che i primi due posti della classifica mondiale rientrano in un discorso esclusivo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i giochi diventano molto più aperti quando si deve identificare la terza forza del ranking Atp. L’attuale istantanea della graduatoria, aggiornata alla giornata di ieri, vede al terzo e al quarto posto due tennisti che probabilmente in questo 2026 sono destinati a perdere terreno. In terza posizione troviamo Alexander Zverev, le cui prestazioni sono sempre più inficiate da una difficile convivenza con una patologia bizzarra come il diabete di tipo I, e poi un gradino sotto troviamo Novak Djokovic che a maggio compirà 39 anni e che deve sempre più fare i conti con un corpo che ha tempi di recupero molto più lunghi rispetto a quelli di un giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alcaraz e Sinner, manca il terzo . Musetti cerca la consacrazione

