Alberto Trentini in volo per l' Italia | DIRETTA

Da veneziatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Trentini, cooperante veneziano, torna in Italia dopo oltre 420 giorni trascorsi nel carcere di El Rodeo I a Caracas. La sua partenza rappresenta la conclusione di un lungo periodo di detenzione, e l’arrivo nel nostro paese segna un momento importante per la famiglia e le persone coinvolte. Seguiamo con attenzione la sua ripresa e il ritorno alla normalità.

Alberto Trentini, cooperante veneziano prigioniero per oltre 420 giorni nel carcere di El Rodeo I a Caracas, è atteso oggi in Italia. Il volo di Stato, che sta accompagnando anche l'imprenditore torinese Mario Burlò, è atteso alle 8.30 all'eroporto di Roma Ciampino. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Venezuela : liberati italiani Trentini e Burlò :Meloni In volo per l''Italia

Video Venezuela : liberati italiani Trentini e Burlò :Meloni In volo per l''Italia

