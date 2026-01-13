Alberto Trentini in Italia dal Venezuela dopo 423 giorni le prossime tappe

Il rientro di Alberto Trentini e Mario Burlò in Italia è previsto per martedì 13 gennaio, dopo 423 giorni in Venezuela. La cerimonia di accoglienza potrebbe coinvolgere figure di alto livello, tra cui il presidente Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e, possibilmente, il presidente Sergio Mattarella. Questi eventi segnano un momento importante nel ritorno dei due italiani, con attenzione mediatica e rappresentanza istituzionale.

È previsto per la mattinata di martedì 13 gennaio il rientro di Alberto Trentini e Mario Burlò. Ad accoglierli potrebbe essere presente la stessa Giorgia Meloni, ma, visto l'interessamento di altri ministeri e l'ampia portata mediatica, in questa circostanza potrebbero essere presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e non è esclusa la presenza di Sergio Mattarella. Le tappe di rientro di Trentini e Burlò sono già scandite. In particolare, conosciamo il calendario di Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo 423 giorni di detenzione nel carcere di El Rodeo I. Dopo l'atterraggio a Roma, dovrebbe essere immediatamente trasferito a Venezia. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dopo oltre un anno di detenzione, Alberto Trentini è libero; Oggi l'arrivo a Ciampino di Alberto Trentini e Mario Burlò - Domani mattina l'arrivo del volo di Trentini e Burlò; Liberati in Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò, ancora in carcere centinaia di prigionieri politici; Il Venezuela ha liberato Alberto Trentini dopo 423 giorni di detenzione. Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Le prime parole: "Possiamo fumare una sigaretta? Stiamo bene". Già partito volo per portarli a casa - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani.

Alberto Trentini atterra in Italia, le tappe della liberazione: il blackout iniziale, la strategia del silenzio e la svolta. «Sono libero, sono felice» - Quanto siano stati lunghi, chiuso nella cella di massima sicurezza di un carcere, lo racconta il volto scavato e incredulo di Alberto Trentini, ... leggo.it

Venezuela, Trentini e Burlò stanno rientrando in Italia: l'arrivo in mattinata. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trentini e Burlò stanno rientrando in Italia: l'arrivo in mattinata. tg24.sky.it

Radio1 Rai. . Alberto Trentini e Mario Burlò sono in viaggio per l'Italia. Arriveranno in mattinata all'aeroporto di Ciampino. Il cooperante veneto di 46 anni e l'imprenditore torinese sono stati liberati circa 20 ore fa dal governo di Caracas, dopo oltre 400 giorni - facebook.com facebook

Il Lido di Venezia, dove vivono i genitori di Alberto Trentini, si è svegliato con le campane fatte suonare a festa da don Renato Mazzuia, parroco di Sant'Antonio, che ancora ieri nelle sue preghiere aveva invocato la liberazione del cooperante x.com

