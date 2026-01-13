Alberto Trentini in Italia dal Venezuela dopo 423 giorni le prossime tappe

Da quifinanza.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rientro di Alberto Trentini e Mario Burlò in Italia è previsto per martedì 13 gennaio, dopo 423 giorni in Venezuela. La cerimonia di accoglienza potrebbe coinvolgere figure di alto livello, tra cui il presidente Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e, possibilmente, il presidente Sergio Mattarella. Questi eventi segnano un momento importante nel ritorno dei due italiani, con attenzione mediatica e rappresentanza istituzionale.

È previsto per la mattinata di martedì 13 gennaio il rientro di Alberto Trentini e Mario Burlò. Ad accoglierli potrebbe essere presente la stessa Giorgia Meloni, ma, visto l’interessamento di altri ministeri e l’ampia portata mediatica, in questa circostanza potrebbero essere presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e non è esclusa la presenza di Sergio Mattarella. Le tappe di rientro di Trentini e Burlò sono già scandite. In particolare, conosciamo il calendario di Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo 423 giorni di detenzione nel carcere di El Rodeo I. Dopo l’atterraggio a Roma, dovrebbe essere immediatamente trasferito a Venezia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

alberto trentini in italia dal venezuela dopo 423 giorni le prossime tappe

© Quifinanza.it - Alberto Trentini in Italia dal Venezuela dopo 423 giorni, le prossime tappe

Leggi anche: Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini libero dopo 423 giorni. Le prime parole: «Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice, non sono stato maltrattato»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dopo oltre un anno di detenzione, Alberto Trentini è libero; Oggi l'arrivo a Ciampino di Alberto Trentini e Mario Burlò - Domani mattina l'arrivo del volo di Trentini e Burlò; Liberati in Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò, ancora in carcere centinaia di prigionieri politici; Il Venezuela ha liberato Alberto Trentini dopo 423 giorni di detenzione.

alberto trentini italia venezuelaVenezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Le prime parole: “Possiamo fumare una sigaretta? Stiamo bene”. Già partito volo per portarli a casa - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani. quotidiano.net

alberto trentini italia venezuelaAlberto Trentini atterra in Italia, le tappe della liberazione: il blackout iniziale, la strategia del silenzio e la svolta. «Sono libero, sono felice» - Quanto siano stati lunghi, chiuso nella cella di massima sicurezza di un carcere, lo racconta il volto scavato e incredulo di Alberto Trentini, ... leggo.it

alberto trentini italia venezuelaVenezuela, Trentini e Burlò stanno rientrando in Italia: l'arrivo in mattinata. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Trentini e Burlò stanno rientrando in Italia: l'arrivo in mattinata. tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.