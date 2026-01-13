Alberto Trentini è tornato in Italia | il commovente abbraccio con la madre dopo 423 giorni di prigionia | VIDEO

Alberto Trentini è tornato in Italia dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela. All’aeroporto di Roma Ciampino ha ricevuto un caloroso abbraccio dalla madre. Con lui anche Mario Burlò, anch’egli detenuto a Caracas senza accuse formali da oltre un anno. La loro liberazione rappresenta un momento di grande sollievo e speranza per le famiglie e le persone coinvolte.

Alberto Trentini è tornato in Italia dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela: il cooperante italiano è atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino insieme a Mario Burlò, anche lui detenuto a Caracas da oltre un anno senza un'accusa formale. Accolti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, i due, appena scesi dall'aereo, hanno immediatamente potuto riabbracciare le rispettive famiglie. Trentini ha stretto tra le sue braccia la mamma Armanda e ha salutato l'avvocata Alessandra Ballerini, che in questi mesi ha assistito la sua famiglia, mentre Burlò ha potuto riabbracciare i figli Gianna e Corrado.

