Alberto Trentini e Mario Burlò tornano in Italia | atterraggio a Ciampino dopo la liberazione

Alberto Trentini e Mario Burlò sono rientrati in Italia dopo più di 14 mesi di detenzione in Venezuela. L’atterraggio a Ciampino segna la fine di un periodo difficile e la loro liberazione. Ora si trovano in Italia, pronti a ricostruire il proprio percorso dopo l’esperienza vissuta.

Si conclude oggi l’incubo di Alberto Trentini e Mario Burlò. Dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, i due cittadini italiani sono stati rilasciati e stanno facendo rientro in patria proprio in queste ore. Orario e dettagli del volo. L’aereo di Stato, decollato dalla capitale Caracas, è atteso sulla pista dell’aeroporto di Roma Ciampino intorno alle ore 8:30 di oggi, martedì 13 gennaio. A bordo del velivolo, a testimonianza della complessità dell’operazione, viaggia anche il direttore dell’Aise (l’intelligence esterna italiana), Giovanni Caravelli, che si era recato personalmente in Sudamerica per seguire le fasi finali della liberazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Le prime foto di Alberto Trentini e Mario Burlò dopo la liberazione

Leggi anche: Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani. Meloni: «Gioia per la loro liberazione»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi.

Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò - Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano all’Ambasciata d’Italia a Caracas. tgcom24.mediaset.it