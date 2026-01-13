Alberto Trentini e Mario Burlò tornano in Italia | atterraggio a Ciampino dopo la liberazione
Alberto Trentini e Mario Burlò sono rientrati in Italia dopo più di 14 mesi di detenzione in Venezuela. L’atterraggio a Ciampino segna la fine di un periodo difficile e la loro liberazione. Ora si trovano in Italia, pronti a ricostruire il proprio percorso dopo l’esperienza vissuta.
Si conclude oggi l’incubo di Alberto Trentini e Mario Burlò. Dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, i due cittadini italiani sono stati rilasciati e stanno facendo rientro in patria proprio in queste ore. Orario e dettagli del volo. L’aereo di Stato, decollato dalla capitale Caracas, è atteso sulla pista dell’aeroporto di Roma Ciampino intorno alle ore 8:30 di oggi, martedì 13 gennaio. A bordo del velivolo, a testimonianza della complessità dell’operazione, viaggia anche il direttore dell’Aise (l’intelligence esterna italiana), Giovanni Caravelli, che si era recato personalmente in Sudamerica per seguire le fasi finali della liberazione. 🔗 Leggi su Funweek.it
Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi.
Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò - Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e si trovano all’Ambasciata d’Italia a Caracas. tgcom24.mediaset.it
Mario Burlò e Alberto Trentini in arrivo stamane a Ciampino - Non è escluso che ad accogliere i due connazionali possa esserci anche la presidente del Consiglio, ... rainews.it
Tutto su Mario Burlò, l’imprenditore liberato con Alberto Trentini: perché era detenuto - Chi è Mario Burlò, imprenditore liberato dal carcere venezuelano di El Rodeo insieme ad Alberto Trentini e perché era stato detenuto. donnaglamour.it
Radio1 Rai. . Alberto Trentini e Mario Burlò sono in viaggio per l'Italia. Arriveranno in mattinata all'aeroporto di Ciampino. Il cooperante veneto di 46 anni e l'imprenditore torinese sono stati liberati circa 20 ore fa dal governo di Caracas, dopo oltre 400 giorni - facebook.com facebook
Il Lido di Venezia, dove vivono i genitori di Alberto Trentini, si è svegliato con le campane fatte suonare a festa da don Renato Mazzuia, parroco di Sant'Antonio, che ancora ieri nelle sue preghiere aveva invocato la liberazione del cooperante x.com
