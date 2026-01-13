Alberto Trentini e Mario Burlò sono rientrati in Italia dopo essere stati liberati in Venezuela. I due, cooperante e imprenditore, sono atterrati questa mattina all’aeroporto di Ciampino su un volo di stato, tornando nel loro paese dopo il periodo di detenzione. La loro rimpatriata rappresenta un momento di attenzione pubblica e di attenzione mediatica, segnando la conclusione di un periodo complesso per entrambi.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. Dopo la scarcerazione di ieri, il cooperante e l'imprenditore hanno lasciato il Venezuela e sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Ciampino, a pochi chilometri da Roma, su di un aereo di stato. Ad accoglierli la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri ha sottolineato come a lungo la nostra diplomazia ha lavorato "sottotraccia" per arrivare alla liberazione dei nostri concittadini, sia attraverso i canali in loco che chiedendo mediazioni anche agli Stati Uniti (il segretario di Stato Marco Rubio è stato per me un interlocutore molto importante"), evidenziando però come l'arresto del dittatore Nicolás Maduro sia stata la svolta che ha portato alla liberazione dei prigionieri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Alberto Trentini e Mario Burlò sono di nuovo in Italia

Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Tajani: presto in Italia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela e si trovano all’ambasciata italiana a Caracas; Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono di nuovo in Italia - Dopo la scarcerazione di ieri dalle prigioni venezuelani, il cooperante e l'imprenditore sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Ciampino, ... ilfoglio.it