Alberto Trentini atterra in Italia le tappe della liberazione | il blackout iniziale la strategia del silenzio e la svolta Sono libero sono felice
Alberto Trentini condivide la sua esperienza dopo 14 mesi di detenzione in un carcere di massima sicurezza. La sua testimonianza ripercorre le tappe della liberazione, dal blackout iniziale alla strategia del silenzio, fino alla svolta che ha portato alla libertà. Un racconto di resilienza e speranza, che evidenzia il percorso complesso di un uomo che, dopo un lungo periodo di privazione, può finalmente affermare: «Sono libero, sono felice».
Alberto Trentini. 14 mesi dopo. Quanto siano stati lunghi, chiuso nella cella di massima sicurezza di un carcere, lo racconta il volto scavato e incredulo di Alberto Trentini, l'uomo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Alberto Trentini liberato, Tajani: «In Italia tra stanotte e domani». Le prime parole: «Ora posso avere una sigaretta?» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. leggo.it
Venezuela, le parole di Alberto Trentini e Mario Burlò liberi x.com
La commozione della mamma di Alberto Trentini, Armanda Colusso, in viaggio verso Roma per riabbracciare il figlio al rientro dal Venezuela. L'audio trasmesso dalla trasmissione di #Rai3 Il cavallo e la torre. #Tg3 #AlbertoTrentini #ilcavalloelatorre - facebook.com facebook
