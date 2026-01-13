Alberi a rischio crollo dopo la nevicata I lavori modificano la viabilità

Dopo la nevicata dell’Epifania a Cesena, l’amministrazione ha avviato interventi di messa in sicurezza di alberi danneggiati o pericolanti. Le operazioni di taglio e potatura hanno temporaneamente modificato la viabilità cittadina, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica. Questi interventi, condotti da squadre specializzate, continueranno fino al ripristino della normale circolazione e della stabilità degli alberi coinvolti.

A seguito della nevicata che ha interessato il territorio di Cesena il giorno dell'epifania, sin dal 7 gennaio l'amministrazione comunale ha attivato diverse squadre appaltatrici e giardinieri del verde pubblico per interventi urgenti di taglio, rimozione e potatura delle piante danneggiate, crollate o a rischio di caduta, con lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. Le operazioni riguardano i giardini delle aree scolastiche (ad esempio scuola elementare Fiorita, Nido Ippodromo, materna Vigne Centro) ma proseguono anche lungo alcune strade urbane, extraurbane e nelle aree verdi cittadine.

