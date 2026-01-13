Albacete-Real Madrid mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria esterna rotonda per le Merengues?

Analisi e aggiornamenti su Albacete-Real Madrid, in programma mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21:00. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici, con un focus sulla possibile vittoria esterna dei madrileni. Dopo le delusioni contro il Barcellona, il Real Madrid cerca una reazione e un risultato positivo in questa partita, che potrebbe segnare un nuovo inizio nel 2026.

Dopo le tante amarezze patite contro il Barcellona negli scontri diretti dell'anno scorso, il Real Madrid sperava di aprire il 2026 in maniera diversa: la finale di Supercopa poteva rappresentare una buona occasione per la squadra di Xabi Alonso per mettere in discussioni l'egemonia blaugrana ma anche in questa occasione la squadra di Flick ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

Depor e Albacete, un tuffo nel passato dal sapore di Liga: la Copa del Rey e le sfide contro Atletico e Real - Gli ottavi di finale di Copa del Rey rispolverano due vecchie sfide nostalgiche come Deportivo- gianlucadimarzio.com

Pronostico Albacete-Real Madrid: debutto soft per Arbeloa - Real Madrid è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Il terremoto c’è stato. ilveggente.it

: sarà l'Albacete l'avversario del Real Madrid agli ottavi di finale di Coppa del Re. La partita si disputerà in trasferta il 13, 14 o 15 gennaio e sarà a gara unica. facebook

