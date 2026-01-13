Alain Orsoni ucciso al funerale della madre da un colpo d' arma da fuoco

Il 12 gennaio, Alain Orsoni, noto esponente del nazionalismo corso, è stato vittima di un omicidio durante il funerale della madre a Vero, in Corsica del Sud. L'accaduto ha suscitato grande attenzione, sollevando interrogativi sulle circostanze e le motivazioni dietro questo tragico evento.

Alain Orsoni, figura storica del nazionalismo corso, è stato assassinato il 12 gennaio a Vero, in Corsica del Sud, mentre partecipava al funerale della madre. Il 71enne è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco sparato da lontano (probabilmente da un tiratore emboscato nel maquisboschi), secondo fonti giudiziarie e media. L’assassino è fuggito e la caccia all’uomo è in corso.Orsoni era una personalità controversa: entrò nel Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica (FLNC) fin dalla fondazione nel 1975, aderendo all’ala radicale. Negli anni ’80 partecipò a un commando per vendicare l’omicidio del fratello Guy (ucciso nel 1983 in un agguato, corpo mai ritrovato). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alain Orsoni ucciso al funerale della madre da un colpo d'arma da fuoco Leggi anche: Alain Orsoni, l'ex leader corso ucciso con un colpo di pistola al funerale della madre: "Il killer è sbucato dagli alberi" Leggi anche: Chi era Alain Orsoni, l'indipendentista corso ucciso al funerale della madre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Alain Orsoni, l'ex leader corso ucciso con un colpo di pistola al funerale della madre: Il killer è sbucato dagli alberi; Alain Orsoni leader nazionalista della Corsica assassinato al funerale della madre; Chi era Alain Orsoni, l'indipendentista corso ucciso al funerale della madre; L'esponente del nazionalismo corso Alain Orsoni è stato ucciso mentre era al funerale di sua madre. Chi era Alain Orsoni, l'indipendentista corso ucciso al funerale della madre - Un’esecuzione in pieno giorno riporta alla luce decenni di lotte interne, scissioni politiche e regolamenti di conti tra clan rivali dell’indipendentismo corso ... ilfoglio.it

L’esponente del nazionalismo corso Alain Orsoni è stato ucciso mentre era al funerale di sua madre - Alain Orsoni, che tra gli anni Settanta e Novanta fu un importante esponente del movimento per rendere la Corsica indipendente o autonoma dalla Francia, è stato ucciso lunedì durante il funerale di su ... ilpost.it

“Lo hanno ucciso”. Spari al funerale, agguato al politico: l’annuncio che sciocca il mondo - È stato ucciso a colpi d’arma da fuoco Alain Orsoni, ex esponente di primo piano del nazionalismo corso. thesocialpost.it

#AlainOrsoni, figura storica del nazionalismo corso, è stato assassinato il 12 gennaio a Vero, in Corsica del Sud, mentre partecipava al funerale della madre x.com

Alain Orsoni ucciso in Corsica al funerale di sua madre L'omicidio a Vero, nei pressi di Ajaccio: il killer gli ha sparato un colpo di pistola al torace... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.