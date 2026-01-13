Da questa mattina, gli studenti del Volta sono tornati in aula per un rientro a tempo pieno, segnando la prima occasione nel 2026 per rientrare in modo completo e senza restrizioni. La riapertura coincide con l’arrivo del caldo, che aiuta a rendere più confortevole l’ambiente scolastico. Intanto, Casini ha posto alcune domande al sindaco riguardo alla gestione delle strutture e alle misure adottate.

Da questa mattina gli studenti del Volta torneranno alla normalità e, si conta, al caldo. È la prima volta che in questo 2026 possono rientrare nelle loro aule a tempo pieno. Il 7 gennaio per loro la prima campanella dell’anno non è suonata: la rottura della caldaia ha impedito di riscaldare corridoi e stanze e i ragazzi, su indicazione della presidenza, sono rimasti a casa. Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha poi firmato l’ordinanza di chiusura del plesso, che per competenza è sotto l’egida della Città Metropolitana. Per due giorni le lezioni non si sono svolte; poi per poter portare avanti l’attività didattica è stata trovata una soluzione part time: tre ore di corsi nelle aule riscaldate del plesso del Gobetti, dove il riscaldamento è funzionato in maniera costante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Volta si torna in classe al caldo. E Casini interroga il sindaco

Leggi anche: Ancisi (LpR) interroga il sindaco: "Ressa al casellario giudiziale, serve migliorare il servizio"

Leggi anche: Ombrelloni e lettini pronti, caldo in arrivo: a fine ottobre si torna al mare in queste zone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Al Volta si torna in classe al caldo. E Casini interroga il sindaco.

Meteo: svolta eclatante, torna il Caldo. Ecco quando - Prepariamoci ad una svolta eclatante con il ritorno del caldo pronto a spingere i termometri verso valori nuovamente sopra media. ilmeteo.it

Il lupo torna libero nel Salento: prima volta con un radiocollare nel Leccese x.com

Torna l’operetta! Nel 2019 fu la volta de “La vedova allegra” di Franz Lehár (nel video il duetto “Lippen schweigen” interpretato da Paulo Szot e Nadja Mchantaf), questo gennaio invece proporremo al Teatro Nazionale due operette di Jacques Offenbach: “Un - facebook.com facebook