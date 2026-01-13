Al Volta si torna in classe al caldo E Casini interroga il sindaco

Da questa mattina, gli studenti del Volta sono tornati in aula per un rientro a tempo pieno, segnando la prima occasione nel 2026 per rientrare in modo completo e senza restrizioni. La riapertura coincide con l’arrivo del caldo, che aiuta a rendere più confortevole l’ambiente scolastico. Intanto, Casini ha posto alcune domande al sindaco riguardo alla gestione delle strutture e alle misure adottate.

Da questa mattina gli studenti del Volta torneranno alla normalità e, si conta, al caldo. È la prima volta che in questo 2026 possono rientrare nelle loro aule a tempo pieno. Il 7 gennaio per loro la prima campanella dell’anno non è suonata: la rottura della caldaia ha impedito di riscaldare corridoi e stanze e i ragazzi, su indicazione della presidenza, sono rimasti a casa. Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha poi firmato l’ordinanza di chiusura del plesso, che per competenza è sotto l’egida della Città Metropolitana. Per due giorni le lezioni non si sono svolte; poi per poter portare avanti l’attività didattica è stata trovata una soluzione part time: tre ore di corsi nelle aule riscaldate del plesso del Gobetti, dove il riscaldamento è funzionato in maniera costante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

