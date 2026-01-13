Al via la riqualificazione del km delle Rose lungo la Vivai
L’amministrazione comunale di Saonara ha avviato i lavori di riqualificazione del km delle Rose lungo la Vivai. L’intervento mira a valorizzare l’area all’ingresso del paese, restituendola alla comunità in modo rinnovato e più funzionale. I lavori continueranno durante la primavera, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici e rafforzare il legame con il territorio locale.
