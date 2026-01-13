Al via la riqualificazione del km delle Rose lungo la Vivai

L’amministrazione comunale di Saonara ha avviato i lavori di riqualificazione del km delle Rose lungo la Vivai. L’intervento mira a valorizzare l’area all’ingresso del paese, restituendola alla comunità in modo rinnovato e più funzionale. I lavori continueranno durante la primavera, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici e rafforzare il legame con il territorio locale.

L’amministrazione comunale di Saonara annuncia che sono iniziati i lavori di riqualificazione del km delle Rose, nella prossima primavera verrà restituita all’entrata del comune un’area rinnovata fortemente legata all’identità del territorio. Il progetto di ripristino ha posto al centro la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

