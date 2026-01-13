Al via i laboratori Fantariciclando | arte sostenibilità e narrazione nelle scuole del territorio

Sono iniziati i laboratori Fantariciclando, che coinvolgono le scuole del territorio di Forlì nell’ambito dell’offerta formativa 2025-26 del Mause. Questi incontri promuovono arte, sostenibilità e narrazione, offrendo ai giovani studenti opportunità di apprendimento e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. La collaborazione tra scuola e centro urbano mira a sviluppare consapevolezza e responsabilità verso il patrimonio naturale locale.

Dalla scuola primaria Dante Alighieri prendono il via anche per quest’anno i laboratori Fantariciclando, inseriti nell’offerta formativa 2025-26 del Mause – Multicentro area urbana per la sostenibilità e l’educazione ambientale di Forlì. Un percorso educativo che unisce sostenibilità, creatività. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Al via i laboratori Fantariciclando: arte, sostenibilità e narrazione nelle scuole del territorio.

