Al Teatro Gobetti la passione carnale di Cleopatrás | Arianna Scommegna dà voce al mito di Testori
Dal 20 al 22 gennaio 2026, il Teatro Gobetti di Torino ospiterà
Torino si prepara ad accogliere un evento teatrale di rara intensità. Dal 20 al 22 gennaio 2026, il palco del Teatro Gobetti ospiterà Cleopatrás, il celebre monologo di Giovanni Testori portato in scena da una straordinaria Arianna Scommegna. Lo spettacolo, inserito nella stagione in abbonamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Cleopatras in scena al Teatro Gobetti.
