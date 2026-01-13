Al Pedrocchi la presentazione de Il ricettario di Anonimo Padovano a cura di Marina Scopel
Giovedì 15 gennaio alle 17.30, presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova, si terrà la presentazione del volume
Giovedì 15 gennaio, alle ore 17.30, la prestigiosa Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova ospiterà la presentazione del volume "Ricettario di Anonimo Padovano". L'incontro, curato da Marina Scopel con il contributo di Otello Fabris, svelerà al pubblico i segreti gastronomici di un prezioso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
