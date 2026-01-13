Al party di W Magazine’s Best Performances Hailey Bieber si è distinta grazie a un corsetto beige di Stella McCartney

Al party di W Magazine’s Best Performances, Hailey Bieber ha indossato un elegante corsetto beige di Stella McCartney, confermando il suo stile raffinato. L’evento ha accolto ospiti scelti con attenzione, contribuendo a creare un’atmosfera sobria e sofisticata, in linea con l’immagine di W Magazine. La serata si è distinta per un tono estetico discreto ma curato, riflettendo la cura nei dettagli e il gusto per la moda senza eccessi.

Il party di W Magazine's Best Performances ha visto, anche quest'anno, una selezione accurata di ospiti capaci di definire il tono estetico della serata. Tra questi, Hailey Bieber si è distinta come una delle presenze più seguite della serata. La modella ha optato per un outfit interamente firmato Stella McCartney, che ha saputo coniugare eleganza sartoriale e modernità. Il fulcro del look è un corsetto senza spalline in beige, caratterizzato da una struttura paneled che scolpisce la silhouette pur mantenendo un'allure raffinata. Questo capo, essenziale ma di forte impatto visivo, è stato abbinato a pantaloni in lana nera a gamba larga, un bottom che equilibra le proporzioni e introduce un contrasto testurale con il bustier.

